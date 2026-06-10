İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Beykoz'da şüpheli hareketlerde bulunan bir aracı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, aracın Çubuklu Mahallesi'nde başka bir araçla buluşarak uyuşturucu alışverişi yaptığı tespit edildi.

Bir süre daha izlenen iki araç, operasyon için uygun zamanda polis ekiplerince durduruldu. Uyuşturucu madde temin ettiği değerlendirilen aracın sürücüsü Y.H.'nin (25), araç durdurulmadan hemen önce yol kenarına bazı paketler attığı belirlendi. Ekiplerin yaptığı kontrolde söz konusu bölgede 2 gram marihuana bulundu. Araçta bulunan Y.H. ile yanındaki Ş.E. (24) gözaltına alındı.

'Zula Evi'nde Yarım Kilodan Fazla Uyuşturucu Bulundu

Operasyon kapsamında durdurulan diğer araçta yapılan aramada ise 18 gram marihuana, bir cep telefonu ve 23 bin 55 lira nakit para ele geçirildi. Araçta bulunan A.A. (25) ve G.A. (28) da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerden G.A.'nın Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'ndeki adresine de operasyon düzenledi. "Zula evi" olarak kullanıldığı belirlenen adreste yapılan aramalarda 504,6 gram marihuana, bir vakumlama makinesi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

2 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.H. ve Ş.E., "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A. ve G.A. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından 2 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.