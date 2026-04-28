Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen imza töreniyle duyurulan iş birliği, Türk futbolunun özellikle alt liglerdeki görünürlüğünü artırmayı ve kulüplerin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor. Törene TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin katıldı.

Yayınlar Tivibu, Tivibu Go ve YAAY üzerinden olacak

Yeni anlaşma kapsamında yalnızca 2. ve 3. Lig maçları değil, aynı zamanda milli takımlar seviyesindeki bazı karşılaşmalar da yayın kapsamına alındı. Buna göre:

Nesine 2. Lig maçları

Nesine 3. Lig maçları

Kadın A Millî Takım karşılaşmaları

Ümit Millî Takım maçları

Tivibu Spor kanalları ve Tivibu Go uygulaması (Tivibu Go) üzerinden sezon boyunca canlı yayınlanacak.

Ayrıca Türk Telekom’un yerli sosyal medya platformu YAAY (YAAY) üzerinden de her hafta seçili iki karşılaşmanın canlı yayınlanacağı açıklandı. Böylece futbolseverler, alt lig heyecanını hem televizyon hem de dijital platformlardan takip edebilecek.

Hacıosmanoğlu: “Alt liglerin görünürlüğü artacak”

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu (İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu), imza töreninde yaptığı açıklamada anlaşmanın Türk futbolu için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Hacıosmanoğlu, Süper Lig’in yanı sıra alt liglerin de daha görünür hale gelmesinin kulüpler açısından kritik bir gelişme olduğunu belirtti.

Açıklamasında, karşılaşmaların bu sezon play-off maçlarıyla başlayacağını ve önümüzdeki en az bir yıl boyunca Tivibu Spor ve dijital platformlarda yayınlanacağını ifade etti.

Türk Telekom: “Futbolun dijitalleşmesine öncülük ediyoruz”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin (Ebubekir Şahin) ise şirketin spora yönelik uzun soluklu yatırımlarına dikkat çekti. Şahin, Türk Telekom’un yalnızca bir yayıncı değil, aynı zamanda Türk futbolunun dijital dönüşümüne katkı sağlayan bir teknoloji ortağı olduğunu söyledi.

Şahin’in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

VAR sisteminin Türkiye’de uygulanmasına katkı

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin Süper Lig’e kazandırılması

5G teknolojisi ile spor yayıncılığında yeni dönem

Akıllı stadyum ve taraftar çözümleri

Engelsiz tribün uygulamaları

Türk Telekom’un tüm bu yatırımlarla Türk sporunun erişilebilirliğini ve teknolojik altyapısını güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Anadolu kulüpleri için yeni bir vitrin

Yeni yayın anlaşmasıyla birlikte özellikle Anadolu kulüpleri için önemli bir vitrin oluşması bekleniyor. 2. ve 3. Lig’de mücadele eden takımların maçları artık sadece yerel taraftarlar tarafından değil, ülke genelinde geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilebilecek.

Bu durumun:

Kulüplerin marka değerini artırması

Sponsorluk gelirlerine katkı sağlaması

Genç futbolcuların daha fazla görünür olması

Alt liglere olan ilgiyi yükseltmesi

bekleniyor.

Tivibu ile kesintisiz futbol deneyimi

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, yeni yayın dönemiyle birlikte spor içeriklerini daha geniş bir yelpazeye taşıyor. Tivibu Spor kanalları üzerinden yapılacak yayınlarda profesyonel spiker anlatımları ve yüksek görüntü kalitesiyle maç deneyiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Tivibu Go uygulaması sayesinde ise taraftarlar maçları sadece televizyondan değil, mobil cihazlar ve tabletler üzerinden de takip edebilecek.