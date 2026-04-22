Yeni düzenleme kapsamında, ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı sağlık kurulu raporuyla belgelenen ve engel oranı yüzde 40 ile 90 arasında olan kişiler de artık ÖTV istisnasından faydalanabilecek. Bu değişiklik, daha önce yalnızca yüzde 90 ve üzeri engelliler için geçerli olan hakkın kapsamını genişletmiş oldu.

Anayasa Mahkemesi Kararı Etkili Oldu

Düzenlemenin temelinde, Anayasa Mahkemesi tarafından alınan iptal kararı bulunuyor. Mahkeme, ehliyet alamayan ortopedik engellilerin ÖTV muafiyetinden yararlanamamasını eşitlik ilkesine aykırı bulmuş ve ilgili hükmü iptal etmişti.

Araç Alımında Üst Limit

ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilecek araçlar için üst fiyat sınırı da belirlendi. Buna göre:

Tüm vergiler dahil fiyatı 2 milyon 873 bin 900 TL’nin altında olan araçlar kapsama giriyor.

olan araçlar kapsama giriyor. Binek otomobiller, panelvanlar, pick-up’lar, arazi araçları, ATV’ler, motosikletler ve bazı ticari araçlar bu kapsamda değerlendiriliyor.

Başvuru ve Belge Süreci

İstisnadan yararlanmak isteyen vatandaşların şu belgeleri sunması gerekiyor:

Engellilik oranını ve ehliyet alamayacağını gösteren sağlık kurulu raporu

Satış faturasının onaylı kopyası

Vergi dairesine sunulacak ÖTV beyannamesi (vergi hesaplanmadan)

Vergi dairesi, belgeleri inceleyip Sağlık Bakanlığı sisteminden doğrulama yaptıktan sonra “ÖTV ödeme belgesi” düzenleyerek işlemi tamamlıyor.

Birden Fazla Engel Durumu

Eğer kişinin birden fazla ortopedik engeli varsa ve her biri yüzde 40’ın altındaysa, toplam engel oranı ilgili yönetmelik çerçevesinde hesaplanarak değerlendirmeye alınıyor.

Yeni Düzenleme Ne Anlama Geliyor?

Bu değişiklikle birlikte, araç kullanamayacak durumda olan ancak yüksek oranlı engeli bulunmayan ortopedik engelliler için önemli bir hak genişlemesi sağlandı. Uygulama, sosyal devlet anlayışı ve eşitlik ilkesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.