Bingöl’ün Yedisu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Bingöl’ün Yedisu ilçesi olan deprem saat 08.01’de kaydedildi. Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem, Bingöl’ün yanı sıra çevre illerde de hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Bölgede gelişmelerin takip edildiği ve ekiplerin sahadaki kontrollerinin sürdüğü öğrenildi.