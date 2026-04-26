Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazası, akşam saatlerinde paniğe neden oldu. Kazimiye Mahallesi Omurtak Caddesi üzerindeki Şehitlik mevkisinde yaşanan olayda, şehir içi yolcu otobüsüne çarpan motosiklet devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait M.Ç. yönetimindeki otobüs, durakta yolcu indirip bindirmek için durduğu sırada, aynı yönde ilerleyen M.S.K. idaresindeki motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilerek otobüsün altına savruldu.

YARALILARA İLK MÜDAHALE YOLDAN GEÇEN DOKTORDAN

Kazada motosiklet sürücüsü M.S.K. ile arkasında bulunan E.B. yaralandı. Olay yerinden geçen bir doktor, sağlık ekipleri gelene kadar yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan yaralılardan E.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.