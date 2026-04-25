Sarı-kırmızılı ekip ligde geride kalan 30 haftada 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 71 puanla zirvede yer alıyor. Teknik heyet ve taraftarlar, iç sahadaki güçlü performansın devam etmesini bekliyor.

Fenerbahçe takibini sürdürüyor

Konuk ekip Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 67 puanda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak puan farkını kapatmayı hedefliyor.

Sezonun 3. derbisi oynanacak

İki takım bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. İkinci randevuda ise Süper Kupa finalini Fenerbahçe 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Osimhen sahada olacak

Galatasaray’da sakatlığını atlatan Victor Osimhen’in derbide forma giymesi bekleniyor. Kolunda özel aparatla sahaya çıkacak yıldız oyuncu, takımın en önemli gol silahlarından biri olacak.

Eren Elmalı sınırda

Sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Genç oyuncu kart görmesi halinde bir sonraki hafta cezalı duruma düşecek.

Galatasaray iç sahada kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 33 maçta yenilgi yüzü görmedi. Son iç saha mağlubiyetini 19 Mayıs 2024’te yine Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 26 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.

İstatistiklerde Galatasaray önde

Galatasaray, ligde attığı 69 golle en golcü takım konumunda bulunuyor. Aynı zamanda kalesinde gördüğü 23 golle en iyi savunma performansına da sahip. Fenerbahçe ise 68 golle hücumda rakibini yakından takip ediyor.

Derbi öncesi kritik tablo

Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan bu mücadele, hem zirveyi hem de sezonun kaderini belirleyebilecek nitelikte. Galatasaray kazanırsa puan farkını açacak, Fenerbahçe galip gelirse yarış yeniden kızışacak.

Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dev mücadele yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak ve milyonlarca futbolsever tarafından takip edilecek.