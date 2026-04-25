Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, yeni albüm turnesi “Çılgın Nar Ağacı” kapsamında ilk konserini 5 Mayıs 2026’da verecek. Konser, İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesindeki Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

“Bir Öğretmenin Hayalleri” ilk kez sahnede

Sanatçı, konserde üniversitenin kurucusu ve onursal başkanı Fahamettin Akıngüç’ün 100’üncü yaşına ithafen bestelediği “Bir Öğretmenin Hayalleri” adlı eserini ilk kez müzikseverlerle buluşturacak.

“Sanata verilen değer beni derinden etkiledi”

Yaklaşık 20 yılı aşkın süredir her yıl İKÜ’de konser veren Fazıl Say, yeni eserine ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitenin sanata ve kültüre verdiği önemin kendisi için çok kıymetli olduğunu vurguladı. Say, Fahamettin Akıngüç’e duyduğu minneti dile getirerek, uzun süredir düşündüğü ithaf fikrini bu eserle hayata geçirdiğini ifade etti.

Akıngüç’ün yaklaşık 70 yıldır eğitim alanına katkı sunduğunu belirten sanatçı, “Bu Türkiye için çok önemli bir değer. Ben de müziğimle buna karşılık vermek istedim” dedi.

Sanatseverler için özel gece

Yeni albüm turnesinin ilk durağı olacak konser, hem prömiyer niteliğindeki eser hem de özel ithafıyla sanatseverler için unutulmaz bir geceye sahne olacak.