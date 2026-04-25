Proje kapsamında seçilecek gönüllüler, İstanbul’un en yoğun turistik noktalarında görev alacak. Katılımcılar özellikle

Ayasofya,

Sultanahmet Meydanı,

Yerebatan Sarnıcı,

Kapalıçarşı ve

Eminönü gibi tarihi bölgelerde sahada yer alacak.

“Bana Sor / Ask Me” yazılı tişörtlerle görev yapacak gönüllüler, yerli ve yabancı turistlere rehberlik ederek İstanbul’un kültürel ve tarihi değerlerini anlatacak.

Gençlere Dil ve İletişim Fırsatı

Projeye kabul edilen gençler, yazılı ve sözlü mülakatların ardından belirleniyor. Katılımcılar bu süreçte:

Yabancı dil pratiği yapma

İletişim becerilerini geliştirme

Farklı kültürlerle etkileşim kurma

Turizm sektöründe saha deneyimi kazanma

gibi önemli kazanımlar elde ediyor.

Başkan Mehmet Ergün Turan’dan Açıklama

Mehmet Ergün Turan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada gençlerin sadece rehber değil aynı zamanda kültür elçisi olduğunu vurgulayarak, İstanbul’un zengin mirasının bu sayede dünyaya daha etkili şekilde anlatıldığını belirtti.

İstanbul’un Tanıtımına Katkı Sağlıyor

Fatih Belediyesi’nin uzun yıllardır sürdürdüğü proje, gençlerin kişisel gelişimine katkı sunarken aynı zamanda İstanbul’un uluslararası tanıtımını da güçlendiriyor. Gönüllü Turizm Elçileri, turistlerin doğru bilgiye ulaşmasını sağlayarak tarihi yarımadanın kültürel mirasının korunmasına ve aktarılmasına destek oluyor.

Başvuru yapmak isteyen gençler, Fatih Belediyesi’nin resmi kanalları üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilir.