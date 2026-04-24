Ankara’nın Ayaş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sonrası yaşanan “tören alanına alınmama” iddiası gündeme oturdu. Ayaş Belediyesi ile Kaymakamlık arasında karşılıklı açıklamalar yapılırken, tartışma kısa sürede büyüdü.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, basın sorumlusunun tören alanına alınmadığı öne sürülerek, “Çocuklarımızın birbirinden güzel 23 Nisan gösterilerini sizlerle paylaşamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Sınırlı sayıda fotoğraf paylaşabildiğimiz için çocuklarımızdan ve velilerden özür diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İddiaların ardından Muharrem Eligül tarafından yapılan ve daha sonra silinen açıklama ise tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Eligül, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu savunarak belediyeyi sert sözlerle eleştirdi. Açıklamada kullanılan polemik içeren ifadeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaymakamlığın açıklamasına muhalefet kanadından da tepki gelirken, kamuoyunda tartışmalar büyüdü.

Gelişmelerin ardından Ankara Valiliği devreye girdi. Valilikten yapılan açıklamada, “Ayaş ilçemizde 23 Nisan kutlama programları kapsamında yaşanan bir konuya dair Kaymakamlığın sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu açıklama ile ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır” denildi.

Yaşanan krizin ardından gözler, başlatılan incelemenin sonucuna çevrildi.