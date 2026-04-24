Kurtuluş Parkı’nda hak arayışını sürdüren Doruk Madencilik işçileri, açlık grevlerinin beşinci gününde eylemlerine devam ediyor. Eskişehir’den Ankara’ya yürüyerek gelen işçiler, ödenmeyen maaşlarını talep ederken başkentte polis engeliyle karşılaşmış, zaman zaman arbede yaşanmıştı.

İşçiler, Ankara’ya ulaştıktan sonra Kurtuluş Parkı’nda açlık grevine başlamış ve taleplerinin karşılanmasını istemişti. Eylem sürerken Erkan Baş da işçilere destek verdiğini açıklayarak açlık grevine katılacağını duyurdu.

Baş’ın kararı, eylemin seyrine ilişkin önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, madencilerin taleplerine dikkat çekilmesi açısından da yeni bir aşamaya işaret ediyor. İşçiler, haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtiyor.