Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları sürerken, siyasi kulisleri hareketlendiren bir mahkeme kararı da Anavatan Partisi'nden geldi. Anavatan Partisi'nin 2023 yılında gerçekleştirilen büyük kongresi, Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edildi.

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın aktardığı bilgilere göre mahkeme, kongrede kullanılan bazı delege oylarının geçersiz olması ve bu durumun Genel Başkan İbrahim Çelebi'nin seçimini doğrudan etkilemesi nedeniyle iptal kararı verdi.

Kararda, kongre sürecindeki sahte imzaların seçim sonuçlarını değiştirebilecek nitelikte olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle kongrenin hukuken geçersiz sayıldığı öğrenildi.

İddialara göre kararın taraflara tebliğ edilmesinin ardından süreç Yüksek Seçim Kurulu'na taşınacak. Daha sonra partiyi yeniden kongreye götürmek amacıyla bir çağrı heyeti atanması talep edilecek. Atanacak heyetin ise 45 gün içerisinde yeni kongre sürecini başlatmasının beklendiği ifade ediliyor.

Öte yandan mahkeme kararına ilişkin Anavatan Partisi yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kararın, CHP kurultayına ilişkin devam eden "mutlak butlan" tartışmalarının gölgesinde gelmesi ise siyasi çevrelerde dikkat çekti.