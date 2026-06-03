Direksiyon sınavlarında uzun süredir tartışılan değişiklikler yeniden gündeme geldi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Etimesgut'ta faaliyet gösteren Esen Şefkat Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Kurucusu Abdurrahim Aydemir, mevcut parkur sisteminin adayları gerçek trafik koşullarına hazırlamakta yetersiz kaldığını belirterek, 2026 yılı sonuna doğru hayata geçirilmesi planlanan yeni uygulamayla birlikte eğitim ve sınavların akan trafik içerisinde yapılacağını söyledi. Yeni sistemin daha zorlu ancak daha güvenli sürücüler yetiştirilmesine katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

"HAKSIZ DEĞERLENDİRMELER MAĞDURİYET OLUŞTURUYOR"

Direksiyon sınavlarında zaman zaman yaşanan tartışmalı değerlendirmelerin adayları mağdur ettiğini belirten Aydemir, "Direksiyon sınavlarında yapılacak değişikliklerin temel sebeplerinden biri son zamanlarda yaşanan haksız değerlendirmeler ve adaletli ölçme-değerlendirme yapılamamasıdır. Bu durum birçok adayın mağduriyet yaşamasına neden oluyor." dedi.

"ADAYLAR PARKURU EZBERLİYOR, TRAFİĞİ ÖĞRENEMİYOR"

Mevcut sistemde önemli eksiklikler bulunduğunu dile getiren Aydemir, eğitim ve sınavların sürekli aynı bölgelerde yapılmasının sürücü adaylarını gerçek hayata hazırlamadığını söyledi.

Aydemir, "Mevcut sistemde çok fazla eksiklik vardı. Sürekli aynı yerde eğitim ve sınav yapıldığı için adaylar güzergâhı ezberliyor. Ancak ehliyet aldıktan sonra trafiğe çıktıklarında karşılaştıkları olumsuzluklarla baş etmekte zorlanıyorlar. Her türlü trafik koşuluna hazır olamıyorlar." ifadelerini kullandı.

"GERÇEK TRAFİKTE EĞİTİM VE SINAV YAPILMALI"

Sürücü eğitiminde ezber yerine gerçek trafik deneyiminin esas alınması gerektiğini vurgulayan Aydemir, planlanan sistemin daha gerçekçi olacağını belirtti. "Artık adaylar akan trafikte eğitim alacak. Trafikte karşılaşabilecekleri olumlu ya da olumsuz tüm durumları eğitim sırasında deneyimleyecekler. Uygulama sınavı da gerçek trafik içerisinde yapılacak. Böylece ölçme ve değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylar ehliyet almaya hak kazanacak." dedi.

"SÜREÇ DAHA ZOR OLACAK"

Yeni sistemin sürücü adayları açısından daha zorlu bir süreç getireceğini kaydeden Aydemir, bunun trafik güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi. "Adaylar açısından daha zorlu, daha uzun bir süreç olacak. Ancak eğitim ve sınav sonrasında çok daha bilinçli ve aktif araç kullanabilen sürücüler yetişecek." diye konuştu.

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