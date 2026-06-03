Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ağabeyi vefat eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'ye başsağlığı diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 'Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin kıymetli ağabeyi Halil Nural Destici'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Mustafa Destici başta olmak üzere, tüm aile fertlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.