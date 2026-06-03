Ünlü sanatçı Onur Akın, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik çok sert bir açık mektup yayımlayarak, adına yaptığı marşların dijital platformlardan kaldırılmasını istedi ve yasal süreç başlatacağını duyurdu.

"Beni de Heyecanlandırmıştınız Ancak..."

Sosyal medya hesabından "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla bir açıklama yapan Onur Akın, 2009 yılında Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup başkanvekili olduğu dönemdeki dürüst ve mücadeleci tavrından etkilenerek sabaha karşı "Kılıçdaroğlu Marşı"nı bestelediğini hatırlattı. O dönem bu adımı atmaktan pişman olmadığını belirten sanatçı, gelinen noktada büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını gizlemedi.

"En Büyük Çelmeyi Siz Taktınız"

Kılıçdaroğlu'nun 13 seçim yenilgisi ve siyasi hatalar nedeniyle milyonlarca insanı umutsuzluğa sürüklediğini ifade eden Akın, kurultay sürecine ve sonrasına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Beklentim, eski bir genel başkan olarak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu liderliğindeki bu genç, başarılı kadroyu tebrik etmenizdi. Fakat siz, iktidara yürüyen partiye en büyük çelmeyi taktınız. Pir Sultan’ın dediği gibi; 'İlle dostun bir tek gülü yareler beni'... Olmadı sayın Kılıçdaroğlu, yakışmadı."

"Şarkılarımı Dijital Platformlardan Kaldırın"

Tepkisini net bir restle sonlandıran ünlü sanatçı, Kılıçdaroğlu döneminde parti için yaptığı ve içinde Kılıçdaroğlu’nun adının geçtiği tüm şarkıların meşru bulmadığı yönetim tarafından kullanılmamasını istedi. Akın, eserlerin dijital platformlardan kaldırılmaması halinde yasal yollara başvuracağını açıkça ilan etti.