Açıklanan verilere göre Martı, 2026’nın ilk çeyreğinde gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre %156 oranında artırarak 15,4 milyon dolara çıkardı. Şirketin operasyonel verimliliğindeki artış brüt kâr marjına da yansıdı ve bu oran %72 seviyesine ulaştı.

Analistler Hedef Büyüttü

Bu güçlü finansal performansın ardından, Martı’yı yakından takip eden finans çevreleri de harekete geçti. Şirketi izleyen 5 analistten 3’ü, gelen pozitif veriler doğrultusunda Martı’ya yönelik gelecek beklentilerini ve hedef fiyatlarını yukarı yönlü güncelledi.