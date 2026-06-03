Kamuoyunun yakından tanıdığı ünlü oyuncu Onur Tuna’nın da adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasında yeni bir iddia ortaya atıldı. Adli Tıp Kurumu’ndan alınan numune sonuçlarına dayandırılan iddiaya göre, ünlü oyuncunun testinde uyuşturucu madde izine rastlandı.

Soruşturma dosyasına yansıyan son bilgilere göre, süreç kapsamında şüphelilerden alınan biyolojik numunelerin incelenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istendi. Yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda hazırlanan raporda, Onur Tuna’dan alınan numunelerde esrar etken maddesinin tespit edildiği öne sürüldü.

Resmi Süreç Devam Ediyor

Söz konusu analiz sonuçlarının ardından, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılığının izleyeceği yol haritası merak konusu oldu. Hukuki prosedür gereği, test sonuçlarının kesinleşmesi ve dosyadaki diğer delillerin toplanmasının ardından iddianamenin hazırlanması bekleniyor.