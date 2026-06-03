'BİZİM İFTİHAR KAYNAĞIMIZ'

Sanayi ve teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Büyükşehir Sanayi Endüstri Merkezi (BUSEM) Tır Alım Satım Sanayi Sitesi Anahtar Teslimi ve BUSEM Gaziantep Terlik ve Spor Ayakkabı Sanayi Sitesi 2'nci etap temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, 'Biliyoruz ki organize sanayi bölgemizin yanında tüm esnafımızı da kümelenme anlayışıyla hareket etmesiyle ekonomide daha büyük kazanımlar elde edilecektir' dedi.

Bakan Kacır, kümelenme şeklinde esnafın daha hızlı ve daha seri üretim yaparak ekonomiye daha çok katkı sunacaklarını söyledi. Büyükşehir Sanayi Endüstri Merkezi'nin kıymetli bir yatırım olduğunu belirten Kacır, 'Yarının Marmara'sı var. İşte o şehir Gaziantep. Gaziantep'te 7 organize sanayi bölgemiz var. 300 bine yakın kardeşimiz organize sanayi bölgelerimizde istihdam ediliyor. Burada dünyanın dört bir yanına ihracat yapan 10 milyar doların üzerinde ihracat başarısı elde eden sanayicilerimiz, girişimcilerimiz var. Onlar bizim iftihar kaynağımız. Ama biliyoruz ki organize sanayi bölgemizin yanında tüm esnafımızı da kümelenme anlayışıyla bu yolculuğa dahil etmeliyiz. Bizler adeta aynı ağın parçası olan bir bütünüz. İşte bunun için bu proje çok kıymetli. Büyükşehir Sanayi Endüstri Merkezi çok değerli. Burada oluşacak kümelenme bütün sektörlerde verimliliği artıracak. Böylelikle rekabet gücümüzü yükseltecek' diye konuştu.

'AMANOS TÜNELLERİNİN TAMAMLANMASI İLE GAZİANTEP DÜNYA SANAYİSİNE DAHA HIZLI ULAŞACAK'

Amanos tünellerinin tamamlanması ile Gaziantep'in dünya sanayisine daha hızlı kavuşacağını ve ihracat rakamlarını arttıracağını söyleyen Kacır, 'Ve inşallah biz bu on milyar doları yirmi milyar dolara, otuz milyar dolara el birliğiyle çıkaracağız. Peki nasıl Marmara olacağız? Hâlihazırda denizimiz yok ki. Deniz olmadan Marmara olunur mu? Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde açtığımız Amanos tünelleriyle deniz de Gaziantep'le buluşmuş Gaziantep sanayisi dünyaya daha hızlı erişiyor olacak. Bütün bunlar devrim niteliğinde adımlardır. Bakın bölgemizde pek çok şey değişiyor. Adeta dünya tarihinde bir kırılma yaşanıyor. Yine eski Hicaz Demir Yolu'yla Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan yeniden bağlantılanacak. Bunlar sadece karayolu ve demir yolu bağlantıları olmayacak. Bunlar aynı zamanda enerji bağlantıları olacak. Aynı zamanda fiber bağlantılar, dijital bağlantılar olacak. Ve bütün bu bağlantıların düğüm noktası, odak noktası işte burası Gaziantep olacak' dedi.