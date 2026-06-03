CHP’de kurultay ve mahkeme süreciyle ilgili sular durulmuyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Yetkin Report’a verdiği röportajda parti yönetimine sert eleştiriler yöneltti ve olası bir mahkeme kararı durumunda göreve dönebileceğinin sinyalini verdi.

"Özgür Özel Diyaloğa Yanaşmıyor"

Kılıçdaroğlu, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ile parti içindeki sorunları çözmek adına her yolu denediğini ancak bir netice alamadığını belirtti. Parti içinde köklü bir değişim ve temizlik yapılması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Özgür Bey arınmayı kabul etmekten kaçınıyor" diyerek mevcut yönetimi eleştirdi.

Dikkat Çeken Ziyaret: "Görevi Kabul Etme Dediler"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Engin Özkoç’un kendisini ziyaret ettiğini açıklayan Kılıçdaroğlu, görüşmenin perde arkasını paylaştı. Kılıçdaroğlu, bu isimlerin kendisine gelerek, devam eden hukuki süreçten bir "mutlak butlan" (hukuken geçersizlik) kararı çıkması durumunda genel başkanlık görevini geri kabul etmemesini istediklerini söyledi.

"Mahkeme Kararı Çıkarsa Görevi Kabul Ederim"

Bu talebe net bir dille karşı çıktığını belirten Kılıçdaroğlu, hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı. Mahkemenin kurultay sürecine ilişkin bir iptal ya da geçersizlik kararı vermesi durumunda başka bir seçeneğinin kalmayacağını ifade eden eski Genel Başkan, şu sözlerle açık kapı bıraktı:

"Butlan ile göreve dönmem yönünde bir karar çıkarsa da bunu kabul etmek durumunda kalacağımı söyledim."

Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı, CHP içindeki kurultay ve liderlik tartışmalarını yeni bir boyuta taşırken, gözler şimdi mahkemeden gelecek karara ve genel merkezin bu açıklamalara vereceği yanıta çevrildi.