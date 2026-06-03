İzmir'in Çeşme ilçesinde, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile Engin Polat'ın koruması ve aynı zamanda kuzeni olduğu belirtilen Can Polat, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Can Polat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Can Polat'ın yaşamını yitirmesi üzerine güvenlik güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Sosyal medyadaki tehdit paylaşımı incelemeye alındı

Saldırının ardından sosyal medyada anonim bir hesaptan yapıldığı öne sürülen “Sıra Engin'de” paylaşımı dikkat çekti. Söz konusu paylaşımın ardından tehdit iddiaları gündeme gelirken, güvenlik birimlerinin paylaşımı da soruşturma kapsamında değerlendirdiği belirtildi.

Yetkililer olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirirken, saldırının nedeni ve olası bağlantılarının ortaya çıkarılması için incelemeler devam ediyor.