İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması olduğu ve aynı zamanda Engin Polat'ın amcasının oğlu olduğu belirtilen Can Polat ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Can Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırı Polat ailesinin gözü önünde gerçekleşti

İddialara göre olay, Polat ailesinin çocuklarıyla birlikte tatil yaptığı sırada meydana geldi. Silahlı saldırının aile üyelerinin gözü önünde gerçekleştiği öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Can Polat'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.