Bakan Şimşek açıklamasında, savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatlarının küresel ölçekte enflasyonist baskıları artırdığını belirtti. Bu gelişmelerin Türkiye’de de enflasyon görünümünü olumsuz etkilediğini vurgulayan Şimşek, beklentilerdeki bozulmanın bu dış etkenlerle bağlantılı olduğunu dile getirdi.

Paylaşımında yer verdiği verilere göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri farklı kesimlerde değişiklik gösteriyor. Hanehalkı beklentileri yüksek seviyelerde seyrederken, reel sektör ve piyasa katılımcılarının beklentilerinde daha sınırlı oranlar dikkat çekiyor.

Şimşek, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarının temel öncelik olmaya devam ettiğini belirterek, bu doğrultuda uygulanan ekonomik politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Uzmanlar, Bakan Şimşek’in açıklamalarının, Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadele sürecinin devam edeceğine yönelik güçlü bir mesaj içerdiğini değerlendiriyor. Özellikle enerji fiyatlarındaki küresel dalgalanmaların, önümüzdeki dönemde de enflasyon üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Yaşanan petrol fiyat şokuyla küresel ölçekte enflasyonist baskılar artarken beklentilerde bozulma gözleniyor. Artan enerji fiyatlarının ülkemizde de enflasyon görünümünü olumsuz… pic.twitter.com/VKCRSyhOJQ — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 24, 2026