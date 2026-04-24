Türkiye, motor sporlarının zirvesi olarak kabul edilen Formula 1’e yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 2027 yılından itibaren Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinin yeniden İstanbul’da düzenleneceğini duyurdu.

Duran paylaşımında, Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiğini vurguladı. Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 yarışlarının, 2027 yılından itibaren 5 sezon boyunca Türkiye’de gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen Formula 1 Türkiye GP tanıtım programına da değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın burada yaptığı değerlendirmelerle organizasyon sürecine ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

Formula 1’in yeniden Türkiye’ye gelmesiyle birlikte İstanbul’un uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlanması bekleniyor. Organizasyonun, Türkiye’nin kültürel zenginliğini ve yükselen marka değerini global ölçekte sergileyeceği, aynı zamanda ülkenin spor diplomasisindeki gücünü pekiştireceği değerlendiriliyor.

Yetkililer, bu gelişmenin turizmden ekonomiye kadar birçok alanda olumlu etkiler yaratacağını belirtirken, Formula 1 tutkunları ise yıllar sonra yeniden Türkiye’de yarış izleme fırsatı bulacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Açıklamanın sonunda Duran, organizasyonun Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, büyük bir başarıya daha imza atıyor. Dünyanın en prestijli organizasyonlarından Formula 1 yarışları, 2027 yılından itibaren 5 sezon boyunca yeniden… pic.twitter.com/VKo67IIfDG — Burhanettin Duran (@burhanduran) April 24, 2026