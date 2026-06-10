Bahar İspanoğlu yönetimindeki Ud Atölyesi, “30 Ud, Tek Ruh” ismiyle çok özel bir konsere imza attı. 17 Mayıs 2026 Cumartesi günü SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen konser ile sanatseverlerin kulaklarının pası silindi.

ONUR KONUKLARI TUBA VE YURDAL TOKCAN ÇİFTİNE YOĞUN İLGİ

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; sunuculuğunu Hüseyin Darçın’ın yaptığı konserde, gecenin onur konukları ise udi ve besteci Yurdal Tokcan ile eşi Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı Tuba Tokcan oldu.

Konser bir bire bağlı 5 fasıl eseri ile başladı. ‘Eski Konaktaki Resim’, ‘Bilmem Ki Nedendir Bana Sen Hor Bakıyorsun’, ‘Yüzündür Cihanı’, ‘Bin Can İle Sevdim Seni’ ve ‘Huzur’ isimli eserleri solistler Beste Günalçin, Deniz Seltuğ Koçak ve Güven Yetişir seslendirdi. Daha sonra ‘Ömrümce Hep Adım Adım’ isimli Rast makamındaki eseri solist Güven Yetişir,

‘Aşkım Güzel Cananım Güzel’ isimli Rast makamındaki eseri solist Deniz Seltuğ Koçak, ‘Yine Bir Gül Nihal’ isimli Rast makamındaki eser ile ‘Rüya Gibi Her Hatıra’ isimli Rast makamındaki eseri solist Beste Günalçin seslendirdi. Konserin ilk bölümü Tüm Udiler ve Refakat Sazlar eşliğinde ‘Rast Sirto’ eser ile sona erdi.

ŞEF BAHAR İSPANOĞLU YÖNETİMİNDEKİ KOROYA MÜZİKSEVELERDEN TAM NOT

Konserin ikinci bölümü gecenin onur konuklarından udi ve besteci Yurdal Tokcan ile şef Bahar İspanoğlu’nun seslendirdiği Kürdi makamındaki ‘Manolya’ isimli eser ile başladı. Ardından ‘Gönlüm’e Nihavend’ ve ‘Beğendim Biçimini’ isimli Nihavend makamındaki eseri onur konuklarından Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı Tuba Tokcan seslendirdi. Tuba Tokcan’ın ardından Segah Saz Mesaisi ‘Hanımeli’ isimli eseri Tüm Udiler ve Refakat Sazlar eşlinğinde hep birlikte seslendirdiler. Daha sonra Segah Kanun Taksimi’ni solist, Koray Gezer, Segah makamındaki ‘Tuti Mucize Guyem’ isimli eseri solist Güven Yetişir, Segah makamındaki ‘Bir Rüzgardır Gelir Geçer Sanmıştım’ isimli eseri

Deniz Seltuğ Koçak, Acemkürdi makamındaki ‘Keman Taksimini’ eseri solist Ahmet Çağlaroğlu, Acemkürdi makamındaki ‘Fikrimin İnce Gülü’ solistler Altuğ Uluçay ile Cihan İspanoğlu, Nihavend makamındaki ‘Sarı Yapıncak’ isimli eseri solist Beste Günalçin seslendirdi.

Hüseyni makamındaki ‘ud taksimini’ şef Bahar İspanoğlu muhteşem bir performansı seyircilerden yoğun alkış aldı. Hüseyni makamındaki ‘Gürcü Kızı’ isimli eseri Tüm Udiler ve Refakat Sazlar udlarını çalarak seslendirdiler. Segah makamındaki ‘Açılır Gonca Gül Yar’, ‘Köprüler Yaptırdım’ ve Rast makamındaki ‘Gelmez Oldu Hiç Sesin Söyle Canım Nerdesin’ isimli eserleri solistler Beste Günalçin, Deniz Seltuğ Koçak ve Güven Yetişir seslendirmeleri ile konser son buldu.

Sanatseverlerin yoğun alkışları ile son bulan konser, hem izleyicilerden hem müzik otoritelerinden tam not aldı. Bahar İspanoğlu Ud Atölyesi, gerçekleştirdikleri muhteşem sezon finali ile de önümüzdeki sezona daha kuvvetli gireceklerinin sinyalini verdi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.