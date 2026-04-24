Olay, 15 Mayıs 2025’te Muğla’da gerçekleşen konserin ardından bir vatandaşın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yaptığı başvuruyla gündeme geldi. Başvuruda, Yener’in sahnede Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve “Bu devri çok güzel devireceğiz” dediği öne sürüldü. Bunun üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla adli süreç başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Hande Yener hakkında gözaltı kararı uygulanmazken, “şüpheli” sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul’da yaşayan sanatçının ifadesi, talimatla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındı.

“Sahnede Zıplamak Siyasi Mesaj Değildi”

Savcılık ifadesinde sahnedeki davranışlarına açıklık getiren Yener, zıplamasının tamamen müziğin ritmi ve konser atmosferinin coşkusuyla ilgili olduğunu belirtti. Bu hareketin herhangi bir siyasi mesaj içermediğini ifade etti.

“Görüntüler Birleştirilerek Algı Oluşturuldu”

Yener, kendisine yöneltilen suçlamaların yanlış bir algıya dayandığını savunarak, farklı zaman ve mekanlarda gerçekleşen olayların tek bir an gibi gösterildiğini öne sürdü.

“Zıplama olayı ile ‘Bu devri devireceğiz’ şeklinde iddia edilen söz aynı ana ait değildir. Söz konusu ifade, Harbiye’de verdiğim başka bir konserde, ‘Bodrum’ isimli şarkımdan yola çıkarak gençlere yönelik yaptığım motivasyon konuşmasının bir parçasıdır” diyen Yener, bu durumun bilinçli şekilde çarpıtıldığını dile getirdi.

“Devletimin ve Milletimin Yanındayım”

Sanatçı ifadesinde geçmişteki duruşuna da dikkat çekerek, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası demokrasi nöbetlerine katıldığını ve Yenikapı mitinginde yer aldığını hatırlattı. Ayrıca Cumhurbaşkanı ile çeşitli programlarda bir araya geldiğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin’e giderek askerlere destek verdiğini belirtti.

“Tüm bu süreçlerde duruşum her zaman devletimin ve milletimin yanında olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Kimseyi Hedef Almadım”

Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Yener, sahnedeki tek amacının insanları eğlendirmek olduğunu vurguladı:

“Hiçbir zaman ayrıştırıcı bir dil kullanmadım, kimseyi hedef almadım ve kışkırtmadım. Amacım yalnızca insanları hayatın stresinden uzaklaştırmak.”

Öte yandan Yener’in avukatının, konserin tamamına ait görüntüleri ve sanatçının gençlere verdiği mesajları içeren kayıtları dosyaya sunduğu öğrenildi.

Süreç Devam Ediyor

Soruşturma süreci devam ederken, savcılığın sunulan delilleri inceleyerek önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor. Olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.