Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, söz konusu isimlerin PM toplantısına katılmalarını engellemek amacıyla bu adımı attığı iddia edildi. Tedbirli disiplin süreci nedeniyle dört PM üyesinin 11 Haziran 2026 tarihinde yapılacak Parti Meclisi toplantısına katılamayacağı ifade ediliyor.

PM’DE DENGELER DEĞİŞİYOR

37’nci Olağan Kurultay’da Parti Meclisi’ne seçilen ve mahkeme kararı sonrasında görevlerine dönen Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Umut Akdoğan’ın toplantıya katılamayacak olması, PM’deki güç dengelerinin değişmesine yol açabilecek bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Parti kulislerinde, ihraç sürecinin yalnızca disiplin işlemi değil, aynı zamanda yarınki Parti Meclisi toplantısının sonuçlarını etkileyebilecek siyasi bir hamle olduğu görüşü dile getiriliyor.

TÜZÜK TARTIŞMASI BAŞLADI

Öte yandan, Kılıçdaroğlu yönetiminin aldığı kararın CHP Tüzüğü’ne uygun olup olmadığı konusunda da tartışmalar yaşanıyor.

Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen Parti Sözcüsü Müslim Sarı, milletvekillerinin Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi konusunda tüzükte özel hükümler bulunduğuna dikkat çekti. CHP Tüzüğü’nde yer alan düzenlemeye göre;

“Parti Meclisi üyelerinin, Yüksek Disiplin Kurulu başkan ve üyelerinin, TBMM üyelerinin ve partili büyükşehir belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri, Parti Meclisinin istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca karara bağlanır.”

Bu hüküm nedeniyle, bazı parti hukukçuları milletvekillerinin doğrudan MYK kararıyla disipline sevk edilmesinin mümkün olamayacağı belirtiliyor.

“İVEDİ HALLER” FORMÜLÜ

CHP kulislerinde konuşulan bir diğer iddia ise yeni yönetimin ihraç sürecinde tüzüğün “ivedi haller” hükmünü devreye soktuğu yönünde.

Özgür Özel’e yakın isimlerin partiden ihracına yönelik süreçte, mahkeme kararı sonrasında göreve gelen yönetimin “ivedi durum” gerekçesiyle hareket ettiği belirtiliyor. İhraç istemiyle disipline sevk edilenler arasında TBMM’de görev yapan ve Özel’e yakınlığıyla bilinen bazı isimlerin bulunması da dikkat çekiyor.

Yarın gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısının, CHP’deki yönetim mücadelesinin yeni aşamasını şekillendirecek kritik kararların alınacağı bir oturum olması bekleniyor.

KİMLER DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

1-CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır

2- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın- Grup Başkanvekili

3- Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin Genel Başkan Yardımcısı

4- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

5- Adana Milletvekili Burhanettin Bulut - Genel Başkan Yardımcısı

6- Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

7- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu- Genel Başkan Yardımcısı

8- İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı

9- İstanbul Milletvekili Özgür Karabat Genel Başkan Yardımcısı