Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir evde kenevir bitkileri ve uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen çeşitli materyaller ele geçirildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine ilişkin elde edilen istihbarat üzerine harekete geçti. Bu kapsamda, A.K. (70) isimli şüpheliye ait adrese dün operasyon düzenlendi.

Ev ve Bahçede Arama Yapıldı

Ekiplerin evde ve bahçe bölümünde yaptığı detaylı aramalarda 28 kök Hint keneviri, 5 gram kubar esrar, 15 gram kenevir tohumu ile 2 şişe sıvı esrar reçinesi ele geçirildi. Bulunan uyuşturucu maddelere ve materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.K. hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak", "izinsiz kenevir ekimi" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçlamalarıyla adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.