Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Dünyanın en iyi sağlık hizmetleri Türkiye'de. Bunu sunarken de sağlıklı bir toplum olunması için uğraşıyoruz. Bu konuda da toplumumuzun özellikle bağımlılık, sigara, tütün gibi alışkanlıklardan uzak durmasını, kilolarına dikkat etmesini ve hareketli yaşamlarını sürdürmesini istiyoruz' dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aydın programı kapsamında Valiliği ziyaret etti. Aydın Valisi Osman Varol'u makamında ziyaret eden Bakan Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Memişoğlu'na Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP Aydın İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu eşlik etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Memişoğlu, Aydın'da sağlık hizmetlerini değerlendirdi. Bakan Memişoğlu, 'Çok yakın zaman önce Cumhurbaşkanımız bin 300 yataklı Aydın Şehir Hastanesi'ni hizmete açtı, eğitim araştırma olarak hizmetini sürdürüyor. Daha iyi, daha kapsamlı sağlık hizmeti için buradayız. Sağlıkta dönüşümle beraber Türkiye son 24 senede büyük bir hizmet kapasitesi artışına geçti. Sadece Aydın'da 71 tane tesis; bunların yaklaşık 33 tanesi ikinci ve üçüncü basamak. Cumhurbaşkanımız geldiğinde Şehir Hastanesi ile beraber Çine ve Didim'de hastane açtık. Bir de Ağız Diş Sağlığı Merkezi'ni açtık' ifadelerini kullandı.

'MERKEZDE BİR HASTANEMİZ OLACAK'

Bakan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Aydın'da aynı zamanda tarihi olan Atatürk Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesi var. Bir de şu anda Şehir Hastanesi'ne taşınan Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi var. Bunlarla ilgili de planlamalar yapıyoruz. İnşallah Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni daha etkin hale getireceğiz, merkezde bir hastanemiz olacak. Onun haricinde, Atatürk tarihi bir hastane; onun da planlamasını yapacağız. Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetiyle ilgili çok iyi projelerle milletimize, Aydın'ımıza hizmet edeceğiz.'

'SAĞLIKLI BESLENMENİN MERKEZİ'

Sağlıklı bir toplum için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Memişoğlu, 'Dünyanın en iyi sağlık hizmetleri Türkiye'de. Bunu sunarken de sağlıklı bir toplum olunması için uğraşıyoruz. Bu konuda da toplumumuzun özellikle bağımlılık, sigara, tütün gibi alışkanlıklardan uzak durmasını, kilolarına dikkat etmesini ve hareketli yaşamlarını sürdürmesini istiyoruz. Özellikle yaz dönemlerinde insanlarımızın açık havada yürümelerini, egzersiz yapmalarını, sık sık hareketli olmalarını bekliyoruz ki sağlıklı olsunlar. Onun için bütün Aydın'a, Ege'ye de bunu tavsiye ediyorum. Çünkü burası, esasında sağlıklı beslenmenin merkezi. Burası zeytinin, zeytinyağının ve yeşilin, sebzenin en çok yenildiği bölgemiz ve Türkiye'nin de esasında kilo anlamında en sağlıklı bölgesi. Onun için daha sağlıklı olmaları için de aynı zamanda sigarayı da bırakmalarını istiyoruz, tütünü kullanmamalarını istiyoruz ve hareketlerini fazla yapmalarını istiyoruz.'