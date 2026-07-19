Kaza, Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Eskiçine Mahallesi Kavşağı'nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Öz (77) yönetimindeki plakasız motosiklet ile Ramazan S. idaresindeki 09 AUG 716 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü de yola savrularak ağır yaralandı.

Mehmet Öz Hastanede Hayatını Kaybetti

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başına aldığı darbe nedeniyle beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Mehmet Öz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve iki çocuk babası olduğu belirtilen Öz'ün cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Yaralı Sürücünün Durumu İyi

Kazada yaralanan diğer motosiklet sürücüsü Ramazan S.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Jandarma Soruşturma Başlattı

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.