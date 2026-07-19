Kirmanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasındaki saldırılara ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Açıklamaya göre söz konusu dönemde meydana gelen saldırılarda 50 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı 500’ü geçti.

Ölenler arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, saldırılarda kadın ve çocukların da hayatını kaybettiğini belirtti. Kirmanpur’un açıklamasına göre yaşamını yitirenler arasında 5 kadın ve 2 çocuk bulunuyor.

Yaralılar arasında ise 32 kadın ve 18 çocuğun olduğu bildirildi.

Hastanelerde tedavi süreci devam ediyor

Kirmanpur, saldırılarda yaralanan kişilerin sağlık durumuna ilişkin son verileri de paylaştı. Açıklamada, hastanelerde bugüne kadar 28 cerrahi operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tedavileri tamamlanan 460 kişinin taburcu edildiğini aktaran Kirmanpur, 37 kişinin ise hastanelerde tedavi altında tutulduğunu açıkladı.

İran’dan saldırılara ilişkin açıklama

İran Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler, saldırıların yol açtığı can kayıpları ve sağlık hizmetleri üzerindeki etkisini ortaya koyarken, bölgede devam eden gerilimin insani sonuçlarına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.