Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, Van ve Hatay sınır hatlarında görev yapan Hudut Kartalları tarafından gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde toplam 29 bin 332 gram uyuşturucu madde ile 3 bin 485 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucuların, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ile Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği açıklandı.

Yetkililer, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak ve kaçakçılık faaliyetlerini engellemek amacıyla operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Özellikle doğu ve güney sınır hatlarında yoğunlaştırılan denetimlerin, uyuşturucu trafiğine karşı önemli bir caydırıcı rol oynadığı ifade ediliyor.

Sınır Güvenliği ve Kaçakçılıkla Mücadele Sürüyor

Uzmanlar, son dönemde artan operasyonların hem sınır güvenliği hem de iç güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. MSB’nin koordinasyonunda yürütülen bu faaliyetlerin, yasa dışı geçişlerin yanı sıra uyuşturucu ticaretine de büyük darbe vurduğu değerlendiriliyor.

Millî güvenliğimizin teminatı olan sınırlarımızda, yasa dışı geçiş ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.



Bu kapsamda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van ile Hatay hudut hatlarında icra… — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2026