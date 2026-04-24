Yapılan açıklamaya göre:
- Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Ardahan, Bayburt, Erzincan çevreleri)
- Erzurum, Kars, Ağrı ve Bingöl çevreleri
- Doğu Karadeniz (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane)
bölgelerinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Yağışların:
- Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar
- Diğer alanlarda sağanak yağmur
şeklinde etkili olacağı bildirildi.
Güneydoğu’da Fırtına Bekleniyor
Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda (Bitlis, Van, Hakkari çevreleri) ise güney ve güneybatı yönlerinden esmesi beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapıldı.
AFAD’dan Kritik Uyarılar
AFAD tarafından yapılan açıklamada şu risklere dikkat çekildi:
- Sel ve su baskını
- Yıldırım düşmesi
- Yerel dolu yağışı
- Ulaşımda aksamalar
- Yüksek kesimlerde buzlanma ve don
- Çığ riski
- Çatı uçması ve ağaç devrilmesi
Vatandaşların özellikle dere yataklarından uzak durmaları ve zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri istendi.
Yetkililerden “Tedbirli Olun” Çağrısı
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak vatandaşların resmi uyarıları takip etmesi gerektiğini vurguladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (@meteoroloji_twi) alınan son bilgilere göre;— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 24, 2026
