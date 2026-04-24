Yapılan açıklamaya göre:

Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Ardahan, Bayburt, Erzincan çevreleri)

(Ardahan, Bayburt, Erzincan çevreleri) Erzurum, Kars, Ağrı ve Bingöl çevreleri

Doğu Karadeniz (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane)

bölgelerinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Yağışların:

Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar

Diğer alanlarda sağanak yağmur

şeklinde etkili olacağı bildirildi.

Güneydoğu’da Fırtına Bekleniyor

Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda (Bitlis, Van, Hakkari çevreleri) ise güney ve güneybatı yönlerinden esmesi beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapıldı.

AFAD’dan Kritik Uyarılar

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu risklere dikkat çekildi:

Sel ve su baskını

Yıldırım düşmesi

Yerel dolu yağışı

Ulaşımda aksamalar

Yüksek kesimlerde buzlanma ve don

Çığ riski

Çatı uçması ve ağaç devrilmesi

Vatandaşların özellikle dere yataklarından uzak durmaları ve zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri istendi.

Yetkililerden “Tedbirli Olun” Çağrısı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak vatandaşların resmi uyarıları takip etmesi gerektiğini vurguladı.

