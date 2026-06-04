Mamak Belediyesi, Ankara'nın önemli doğal değerleri arasında yer alan şakayık çiçeğini tanıtmak ve bölgenin kültürel turizm potansiyelini artırmak amacıyla 7 Haziran Pazar günü "Kutludüğün Şakayık Festivali" düzenleyecek. Kutludüğün Mahallesi Harmanyeri Alanı'nda saat 14.00'te başlayacak festival, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bir araya getirecek.

Şakayık Çiçeği Festivalin Merkezinde Yer Alacak

Mamak'ın doğal zenginliklerinden biri olan şakayık çiçeği, festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle ziyaretçilere tanıtılacak. Doğa yürüyüşleri sayesinde katılımcılar, şakayıkların doğal yaşam alanlarını yakından görme fırsatı bulurken, bitkinin ekolojik özellikleri ve korunmasının önemi hakkında da bilgi edinecek.

Festivalin, şakayık çiçeğinin tanınırlığını artırmasının yanı sıra korunmasına yönelik farkındalık oluşturması hedefleniyor.

Kadın Emeği ve Yerel Üretim Desteklenecek

Festival alanında, Mamak Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri'nde üretilen el emeği ürünlerin sergileneceği ve satışının yapılacağı stantlar kurulacak. Etkinlik kapsamında kadın emeğinin görünürlüğünün artırılması ve yerel üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Öte yandan ziyaretçiler, Kutludüğün'e özgü yöresel ürünler arasında yer alan Ravak Yoğurdu ve Kutludüğün Ekmeği'nin satışının yapılacağı stantlarda bölgenin lezzetlerini de yakından tanıma fırsatı bulacak.

Doğa Yürüyüşü ve Tescil Süreci Değerlendirilecek

Festival programı, açılış konuşmalarının ardından düzenlenecek doğa yürüyüşü ile devam edecek. Uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilecek yürüyüşte katılımcılar, şakayıkların yetiştiği alanları ziyaret ederek bölgenin doğal zenginlikleri hakkında bilgi alacak.

Etkinliğin sonunda ise Kutludüğün şakayığının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen tescil süreci ele alınacak. Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek değerlendirmelerde, şakayık çiçeğinin kayıt altına alınması ve ulusal düzeyde tanınırlığının artırılmasına yönelik çalışmalar masaya yatırılacak.