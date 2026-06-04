Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı. Türk arama kurtarma unsurlarının kabiliyetlerini test etmek ve uluslararası iş birliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ile 8 ülkeden 17'si yabancı olmak üzere toplam 54 gözlemci takip ediyor.

Yaklaşık 500 askeri personelin katıldığı tatbikat, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ve İskiri adaları arasında belirlenen iki ayrı noktada icra ediliyor.

Tatbikatta Kara, Deniz ve Hava Unsurları Görev Yapıyor

Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı'nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 amfibi gemi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri görev alıyor.

Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 arama kurtarma helikopteri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 3 korvet, 5 bot, 5 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA) ve Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) tatbikata katılıyor.

İki Farklı Arama Kurtarma Senaryosu Uygulanacak

Tatbikat kapsamında iki farklı senaryo hayata geçirilecek. İlk senaryoda, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde su alarak batma tehlikesi yaşayan bir ticari gemiden alınan tehlike sinyali üzerine mürettebatın arama ve kurtarma faaliyetleri gerçekleştirilecek.

İkinci senaryoda ise Ege Denizi'nin uluslararası sularında seyreden bir yolcu motorundan tehlike sinyali alınması ve gemide yangın çıktığının tespit edilmesi üzerine kapsamlı arama kurtarma operasyonu yürütülecek. Senaryo kapsamında kazazedelerin tahliyesi sağlanırken, yangına müdahale edilerek söndürme çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Amaç Arama Kurtarma Kapasitesini Güçlendirmek

Deniz Aslanı-2026 Tatbikatı ile Türk arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerinin test edilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması, eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve arama kurtarma komuta kontrol sistemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Tatbikat aynı zamanda Türkiye'nin arama kurtarma alanındaki kapasitesinin uluslararası kamuoyuna tanıtılmasına katkı sağlayacak.