Paylaşımında “Mavi mirasımızı koruyoruz” mesajını veren Kurum, Mapa-Şamandıra Sistemi sayesinde deniz çayırlarının korunacağını, kontrolsüz demirlemenin önüne geçileceğini ve deniz trafiğinin daha düzenli hale geleceğini belirtti.

Bakan Kurum'un açıklamasına göre proje kapsamında;

Deniz çayırlarının zarar görmesi engellenecek,

Kontrolsüz ve çevreye zarar veren demirleme faaliyetleri azaltılacak,

Deniz trafiği daha güvenli ve düzenli şekilde yönetilecek,

Deniz turizminin sürdürülebilirliği desteklenecek,

Koyların hem deniz canlıları hem de vatandaşlar için daha adil ve dengeli kullanımı sağlanacak.

Mapa-Şamandıra Sistemi, teknelerin deniz tabanına doğrudan çapa atmak yerine belirlenen sabit noktalara bağlanmasına olanak tanıyor. Böylece özellikle hassas ekosistemler arasında yer alan deniz çayırlarının korunması hedefleniyor.

Çevre dostu uygulamalar kapsamında hayata geçirilen proje, Türkiye'nin deniz ekosistemlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma hedeflerine katkı sunarken, sürdürülebilir turizm ve çevre yönetimi açısından da örnek uygulamalar arasında gösteriliyor.

Mavi mirasımızı koruyoruz.



Mapa Şamandıra Sistemi sayesinde;



🌊 Deniz çayırları korunacak,



⚓️ Kontrolsüz demirlemenin önüne geçilecek,



⛴️ Deniz trafiği düzene girecek,



🌊 Deniz turizmi sürdürülebilir hale gelecek,



🐠 Hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha… pic.twitter.com/GjHZjCyTOk — Murat KURUM (@murat_kurum) May 31, 2026