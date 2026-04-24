Yağış nedeniyle park halindeki araçlar, kaldırımlar ve yeşil alanlar karla örtülürken, kentte kıştan kalma görüntüler yeniden ortaya çıktı. Sabah işe ve okula gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar ise ani bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı kişilerin şemsiyelerle korunmaya çalıştığı görüldü.

Vatandaşlar, kış mevsiminin Ardahan’ı henüz terk etmediğini belirterek, nisan ayında yaşanan bu kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu ifade etti.

Meteorolojik şartların bölge genelinde etkisini sürdürmesi beklenirken, kar yağışının kısa süreli de olsa günlük yaşamı olumsuz etkilediği bildirildi.