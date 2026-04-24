1 Mayıs etkinlikleri öncesi Bursa'ya gelen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü etkinlikleri kapsamında 'Birlik, Mücadele, Dayanışma ve Savaşa Hayır' temasıyla il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 'Daha önceden Bursa'ya borcumuz vardı. Pandemiden dolayı gerçekleştirememiştik. Yönetim kurulu kararıyla 1 Mayıs etkinliklerimizi Bursa'da gerçekleştireceğiz. 1 Mayıs, uluslararası emek hareketinin en önemli günlerinden biridir. 1 Mayıs, 140 yaşında. 1886 yılında Şikago'daki tekstil işçilerinin ağır çalışma şartlarına karşı ücret verilmemesi üzerine 12 saatlik çalışma saatlerinin 8 saate inmesi konusunda bir dizi çalışmalar yapıyor. Daha sonra miting düzenliyorlar. Miting provoke ediliyor. Maalesef bazı sendikacılar idam edilirken, bazıları ömür boyu hapse atılıyor. Bir süre sonra da 1 Mayıs'ın bütün dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanmasına karar veriliyor' dedi.

'1 MAYIS, DÜNYADA BARIŞÇIL EYLEMLERLE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'

Mahmut Arslan, '1 Mayıs aslında haklarımızı elimizden alanlara karşı haklarımızı savunmak, var olan sorunlarımızı yüksek sesle kamuoyu ile paylaşmak, taleplerimizi sıralamak, bütün bunları yaparken de barışçıl bir dil ve etkinlik gerçekleştirerek, yaşadığımızı toprakları, ülkelerimizi kaos ve krizlere sevk etmemektir. 1 Mayıs, bütün dünyada barışçıl eylemlerle gerçekleştiriliyor. Ama maalesef Türkiye uzun süredir 1 Mayıs konusunda kriz yaşıyor. Kaosa itilmek istendiği, Taksim etrafında oluşturulan 1 Mayıs algısının, Taksim'i her yıl savaş alanına döndürüldüğü, TOMA'ların, copların olduğu, çiçeklerin tahrip edildiği, maalesef Türkiye'ye hiç yakışmayan, dünyaya da kötü örnek olan 1 Mayıs geçmişimiz var' diye konuştu.

Mahmut Arslan ayrıca 1 Mayıs etkinliklerinin Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gökdere Meydanı'nda saat 11.00'de kutlanacağını belirtti.