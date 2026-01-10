Ardahan’ın Posof ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar günlük yaşamı zorlaştırırken, sağlık çalışanları fedakârlıklarıyla dikkat çekiyor. Posof Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen hastalarına ulaşmak için büyük çaba gösteriyor.

Ekipler, özellikle yaşlı ve yatalak hastaların sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması için karla kaplanan yolları aşarak ev ziyaretlerini sürdürüyor. Kışın tüm ağırlığıyla hissedildiği bölgede, sağlık çalışanlarının özverili çalışması hasta ve yakınlarına umut oluyor.

Diz Boyu Karda Hastaya Ulaştı

Son olarak 83 yaşındaki yatalak bir hastanın bakımını gerçekleştirmek üzere yola çıkan kadın sağlık çalışanı, yolun bir bölümünü araçla kat etti. Ancak yolun karla kapanması nedeniyle kalan mesafeyi yürüyerek aşmak zorunda kaldı. Diz boyunu aşan kar içinde ilerleyerek hastanın evine ulaşan sağlık personeli, rutin kontrolleri ve gerekli bakımı yaptı.

Görevini tamamladıktan sonra aynı zorlu güzergâhı kullanarak geri dönen sağlık çalışanı, Posof’ta evde sağlık hizmetlerinin her şartta sürdürüldüğünü bir kez daha gösterdi.