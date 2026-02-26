Türkiye’nin turizm tanıtım projeleri arasında yer alan Go Türkiye filmleri, izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen projelerin yeni halkasında, dikkat çeken bir yapım daha geliyor.

“An İstanbul Story” Devam Ediyor

Devam filmi hazırlanan projeler arasında, Emmy ödüllü yönetmen Hilal Saral imzalı “An İstanbul Story” adlı mini dizi de bulunuyor. Başrollerini, Uzak Şehir dizisinin iki yıldızı Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba paylaşıyor.

Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginliklerini dünya çapında tanıtmayı amaçlayan proje, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çekimler Kapadokya’da Yapılacak

Başarılı senarist Kemal Hamamcıoğlu’nun kaleme aldığı, Ay Yapım imzalı yapımın yeni sezon çekimleri bayram öncesinde gerçekleştirilecek.

Mart ayının ikinci ya da üçüncü haftasında başlayacak ve 3 gün sürecek çekimlerin adresi ise Kapadokya olacak.

Romantik Balayı Sahneleri Ekranda

Yeni bölümlerde, Duru ve Selim karakterlerinin Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde geçen romantik balayı sahnelerine yer verilecek. Bölgenin eşsiz peribacaları ve doğal güzellikleri, hikâyeye görsel zenginlik katacak.

Go Türkiye projesinin yeni filmi, hem dizi hayranlarını hem de Türkiye’nin turistik destinasyonlarını merak eden uluslararası izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanıyor.