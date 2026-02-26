Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi 1305. Sokak’ta meydana gelen yol çökmesi sonrası belediye ekipleri bölgede teknik inceleme gerçekleştirdi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Asfalt Yarılıp Çöktü, İstinat Duvarı Hasar Gördü

Yapılan ilk tespitlere göre, yolun belirli bir bölümünde asfalt tabakası yarılarak çöktü. Kaldırım ve bordür taşlarının yerinden ayrıldığı, istinat duvarında hasar oluştuğu ve yol kenarındaki toprak zeminin kayarak alt kısımdaki alana doğru ilerlediği belirlendi.

Çökme nedeniyle asfalt zeminde derin çatlaklar ve kaldırım hattında kırılmalar meydana gelirken, bazı beton parçalarının da yer değiştirdiği tespit edildi. Olayın ardından bölge güvenlik şeritleri ve dubalarla kapatılarak önlem alındı.

Belediye Yetkilileri Sahada İnceleme Yaptı

Etimesgut Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Atilla Akyürek ile Fen İşleri Müdürü Fikret Gözüoğlu olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yetkililer, teknik ekiplerden bilgi alarak vatandaşlarla görüştü.

Belediye tarafından yapılan değerlendirmede, uzun yıllar önce inşa edilen yolun zamanla yağmur ve yer altı sularının etkisiyle zemin dayanımını kaybettiği, taşıyıcı tabakanın zayıflaması sonucu asfalt yüzeyde çatlaklar oluştuğu ve çökmenin meydana geldiği ifade edildi.

Zemin Güçlendirme Çalışması Planlanıyor

Yetkililer, herhangi bir can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtirken, bölgede kalıcı ve güvenli çözüm için zemin güçlendirme ve yeniden yapım çalışmalarının en kısa sürede başlatılacağını bildirdi.

Bölgede detaylı teknik değerlendirme süreci devam ediyor.