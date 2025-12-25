Etimesgut Belediyesi, personelin sosyal ve özlük haklarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl belediye tarihinde ilk kez hayata geçirilen Sosyal Denge Tazminatı uygulaması, 2026 yılına girerken yenilenen sözleşmeyle güçlendirilerek devam ettirildi. Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu’nun yürüttüğü görüşmeler sonucunda, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) ile yeni bir anlaşmaya varıldı.

Tazminat oranlarında yüzde 120’ye varan artış

Etimesgut Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu’nun yanı sıra Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede ve belediyede görev yapan memurlar katıldı. Başkan Beşikcioğlu, imzalanan sözleşmenin 2026–2027 yıllarını kapsadığını ve 7. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri doğrultusunda hazırlandığını belirtti.

Yeni düzenlemeyle birlikte; başkan yardımcıları, fiilen görev yapan müdürler, iç denetçiler ve müfettişler için Sosyal Denge Tazminatı oranı en yüksek Devlet Memuru aylığının yüzde 100’ünden yüzde 120’sine çıkarıldı. Diğer memur kadrolarında görev yapan çalışanlar için ise tazminat oranı yüzde 80’den yüzde 100’e yükseltildi.

“Emek, belediyeciliğin merkezindedir”

Sözleşmenin iki yıllık bir dönemi kapsadığını vurgulayan Başkan Beşikcioğlu, yapılan artışların çalışanların artan yaşam maliyetleri karşısında ekonomik olarak desteklenmesini amaçladığını ifade etti. Sosyal belediyecilik anlayışlarının yalnızca kent sakinlerini değil, belediye hizmetlerini birlikte ürettikleri çalışanları da kapsadığını dile getiren Beşikcioğlu, Sosyal Denge Tazminatı’nı “önce insan” yaklaşımının kurum içindeki en somut örneklerinden biri olarak değerlendirdi.

Beşikcioğlu, emekçileri bir gider kalemi olarak değil, hizmet üretiminin temel unsuru olarak gördüklerini belirterek, bu uygulamanın bir bütçe tercihinden ziyade bir yönetim anlayışının sonucu olduğunu söyledi. Göreve gelmeden önce bu yönde verdikleri sözü tuttuklarını hatırlatan Beşikcioğlu, aynı kararlılıkla uygulamayı sürdürdüklerini kaydetti.