Kaza, saat 22.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Kuşadası'ndan Söke yönüne seyir halinde olan Tolgahan Çulha yönetimindeki 07 AIA 360 plakalı motosiklet, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarında temizlik çalışması yapan Kuşadası Belediyesine ait süpürge aracına arkadan çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Çulha'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.(DHA)