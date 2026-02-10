Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması ile Sarıköy Mahallesi Gökbel mevkisinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu bölgeye dün operasyon gerçekleştiren jandarma, A.A. (40), A.B. (34) ve A.Ç.'yi (45) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları metal dedektörü, yılan kamera, alan tarama ekipmanları, matkap ve bataryaları, kazı aletleri ile çeşitli aparatlara el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA