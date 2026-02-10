Ankara’da barajlardaki su miktarı, sınırlı da olsa artış göstermeyi sürdürüyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) Barajlar Bilgi Sistemi’nde yer alan veriler, su girişlerinin devam ettiğini ancak mevcut seviyenin hâlâ kritik eşikte olduğunu ortaya koyuyor.

10 Şubat 2026 itibarıyla Ankara’daki barajların toplam depolama hacmi 1 milyar 454 milyon metreküp olarak hesaplanırken, barajlarda bulunan mevcut su miktarı yaklaşık 266,5 milyon metreküp oldu. Buna göre toplam doluluk oranı yüzde 18,32 olarak ölçüldü.

Veriler, barajlara gelen su miktarında dikkat çekici bir artış yaşandığını da gösterdi. 2026 yılı Şubat ayı başı itibarıyla barajlara gelen toplam su miktarı 9 milyon 882 bin metreküp seviyesine ulaştı. Bu artışa rağmen, aktif kullanılabilir su miktarı 114 milyon 855 bin metreküp ile sınırlı kaldı; aktif doluluk oranı ise yüzde 8,81 olarak kaydedildi.