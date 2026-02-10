Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivrihisar Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı kapsamında, ilçeye gösterdiği duyarlılık, Sivrihisar'a verdiği değer ve sağladığı hizmetler dolayısıyla 'fahri hemşehrilik' beratı takdim edilen Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Sivrihisar'ın kendisi için her zaman özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Sivrihisar'da görev yaptığı yılların hayatında önemli izler bıraktığını ifade eden Yılmaz, kaymakamlık döneminde 'Yılın Kaymakamı' ödülünü bu ilçede aldığını, akademik çalışmalarını da bu süreçte tamamladığını kaydetti.

Daha sonra Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ve Osmaniye'de görev yaptığını hatırlatan Yılmaz, Eskişehir Valisi olarak kente yeniden hizmet etmenin kendisi için ayrı bir onur olduğunu dile getirdi.

Sivrihisar'ın kadim tarihi, güçlü kültürel yapısı ve yüksek potansiyeline dikkati çeken Yılmaz, ilçenin gelecekte çok daha güçlü konuma ulaşacağına inandığını ifade etti.

Kendisine tevdi edilen beratın sorumluluğunu artırdığını vurgulayan Yılmaz, Eskişehir'in bütün ilçeleriyle Sivrihisar'a da aynı azim ve heyecanla hizmet etmeye devam edeceklerini bildirdi.