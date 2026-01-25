Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi ziyaret ve açılış programı kapsamında Eskişehir’e geldi. Valilik bahçesinde Vali Erdinç Yılmaz tarafından karşılanan Bakan Bak, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Bak, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Program, Anadolu Üniversitesi’nde yapımı tamamlanan Yunus Emre Kapalı Spor Salonu’nun açılışıyla devam etti.

Eskişehir’e büyük spor yatırımları yapıldı

Eskişehir’i bir spor şehri olarak gördüğünü ifade eden Bakan Osman Aşkın Bak, kente önemli yatırımlar kazandırıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spordan gelen bir isim olması nedeniyle Türkiye genelinde spor tesislerine büyük önem verildiğini vurgulayan Bak, UEFA ve FIFA standartlarında stadyumlar, kapalı spor salonları ve yüzme havuzlarıyla spor altyapısının güçlendiğini söyledi.

Üniversiteler sporun merkezi haline geliyor

Üniversitelerin sporun yaygınlaştırılmasında kilit rol üstlenmesi gerektiğini dile getiren Bakan Bak, YÖK iş birliğiyle hayata geçirilen “spor dostu kampüs” projesine dikkat çekti. Bu proje sayesinde üniversite gençliğinin daha fazla sporla buluşmasının hedeflendiğini belirten Bak, Anadolu Üniversitesi’ne kazandırılan yeni spor salonunun da bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Türkiye genelinde bine yakın yarı olimpik ve olimpik yüzme havuzunun hizmete alındığını açıklayan Bakan Bak, son 6 yılda 12 milyon kişiye yüzme öğretildiğini söyledi. Yapılan yatırımların sporun tabana yayılması açısından büyük önem taşıdığını belirten Bak, aileleri çocuklarını spor tesislerine yönlendirmeye davet etti.

Obezite ve dijital bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekti

Konuşmasında obezite ve dijital bağımlılığın çağın en büyük sorunları arasında yer aldığını dile getiren Bakan Bak, bu sorunlarla mücadelenin en etkili yolunun spor olduğunu söyledi. Sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu vurgulayan Bak, sağlıklı, ahlaklı ve sporla büyüyen nesiller için herkesi spor yapmaya davet etti.

Konuşmaların ardından Yunus Emre Kapalı Spor Salonu’nun açılışı gerçekleştirildi. Bakan Osman Aşkın Bak, protokol üyeleri ve çocuklarla birlikte basketbol ve voleybol oynayarak açılışa renk kattı.