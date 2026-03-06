Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takip edilen oto hırsızlığı şüphelilerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sonucunda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin kullandığı tespit edilen 5 lüks otomobile el konuldu. Şüphelilere ait iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise motor numaraları silinmiş 26 adet lüks araç motoru, hakkında haciz ve yakalama kararı bulunan bir araç motoru, seri numarası kazınmış 8 şasi ile çok sayıda araç parçası ele geçirildi.

Çok Sayıda Araç Beyni Ele Geçirildi

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde ayrıca çok sayıda araç beyni de bulundu. Haciz ve yakalama kaydı bulunan araçlara ait 50 araç beyninin yanı sıra, yurt dışından geçici olarak Türkiye’ye getirilen ve süresi dolmasına rağmen çıkışı yapılmayan araçlara ait olduğu belirlenen 9 araç beyni de ele geçirildi.

Bunun yanı sıra İstanbul, Antalya, Balıkesir ve Ankara’dan çalındığı tespit edilen araçlara ait elektronik parçaların yanı sıra Almanya’dan çalıntı olduğu değerlendirilen araçlara ait toplam 16 araç beyni de operasyon kapsamında bulundu.

Yapay Zekaya Soru Sormuş

Soruşturma sırasında dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin cep telefonunda yapılan incelemede, bir yapay zeka platformuna girerek “Garajımda çalıntı araç bulundurmak suç mu?” şeklinde arama yaptığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.