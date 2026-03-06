Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeyle standart dışı 'APP plaka' kullanımına yönelik cezalar rekor seviyeye çıkarıldı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yasayla sahte plaka takmanın cezası 140 bin TL'ye ulaştı.

Yürürlüğe giren yeni düzenleme gereği ‘APP’ plaka olarak bilinen standartlara aykırı plakalarını 140 bin lira ceza yememek için değiştirmek isteyen sürücüler, Ankara Otomobilciler ve Şoförler Odası Plaka Basım Atölyeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

APP PLAKA NEDİR, NEDEN YASAKLANDI?

Peki, APP plaka nedir? Normal plakadan farkı ne? İşte tüm soruların yanıtları ve APP plaka takmanın güncel cezası...

27 Şubat 2026 itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi ile kurallar değişti. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve sahteciliğe zemin hazırlayan plaka ihlallerine karşı Cumhuriyet tarihinin en ağır yaptırımları devreye alındı. Arama motorlarında 'APP plaka nedir' ve '2026 plaka cezaları ne kadar' soruları en çok araştırılan başlıklar arasına girdi.

APP plaka, açılımı genellikle “Avrupa Pres Plaka” olarak bilinen, standart T.C. Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne uygun plakalardan farklı olarak, harf ve rakamların daha kalın, kabartmalı ve estetik kaygılarla özelleştirilmiş bir baskı tekniğiyle üretilen araç plakası türü. Sürücüler, araçlarına daha dikkat çekici ve farklı bir görünüm katmak amacıyla bu plakaları kullanmayı tercih ediyor.

CEZASI NE KADAR

Yasa dışı ve sahte olan kalın puntolarla basılmış ve APP olarak adlandırılan plakalara 280 bin liraya varana kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten menediliyor.

İlk cezada 140 bin lira, ikinci defa yakalanılma durumunda 280 bin lira ceza kesiliyor. Ayrıca bu kişiler, Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak.

Ayrıca 204'üncü madde "Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." olarak yer alıyor.

ARAÇ PLAKA DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIR?

Araç plaka değişimi için:

* Notere gidilerek Plaka Basım Talep Belgesi düzenlenir

* Eski plaka emniyete teslim edilir

* Yeni plakalar yetkili basım merkezinde bastırılır

* Trafik tescil kaydı bu yeni plakalarla güncellenir

PLAKA YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Ortak maliyetler yaklaşık şu şekilde hesaplandı:

* Noter işlemleri ve vergi: ~1.489 TL

* Plaka basım ücreti (tek): 195–279 TL

* Plaka basım ücreti (iki adet ön+arka): 390–558 TL