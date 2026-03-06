Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında avlanma kurallarını ihlal eden 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Yapılan kontrollerde şüphelilerin av sezonu dışında ve yasak yöntemler kullanarak keklik avladıkları tespit edildi.

Operasyonda 13 yabani keklik ile birlikte 12 canlı mühre, 1 demir kazık, 3 tuzak ve 6 adet keklik kafesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, yakalanan kişiler hakkında işlem başlatıldı.

Birden fazla ihlal tespit edildi

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede şüphelilerin; koruma altındaki yaban hayvanlarını avlamak, yaban hayvanlarını üreme ve göç dönemlerinde rahatsız etmek, av sezonu dışında avlanmak, canlı mühre kullanmak, tuzak ve benzeri araçlarla avlanmak ve avcılık belgesi olmadan avlanmak gibi birçok kuralı ihlal ettiği belirlendi.

Söz konusu ihlaller nedeniyle 3 kişiye toplam 175 bin 738 lira idari para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerinin bölgede kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.