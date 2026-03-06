Rusya’nın başkenti Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, uluslararası gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Peskov, Antti Hakkanen’ın Finlandiya’da 1980’den beri yürürlükte olan nükleer silah yasağının gevşetilerek nükleer silah ithalatına izin verilebileceğine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Bu tür söylemlerin Avrupa’da güvenlik ortamını daha da gergin hale getirdiğini belirten Peskov, Finlandiya’nın topraklarında nükleer silah konuşlandırma ihtimalinin Rusya için tehdit oluşturduğunu ifade etti. Peskov, “Eğer Finlandiya’dan bize yönelik bir tehdit söz konusu olursa, buna uygun şekilde karşılık veririz” dedi.

Rus enerjisine talep artıyor

Peskov, Rusya’nın enerji ihracatına ilişkin verileri paylaşmak istemediklerini ancak Çin ve Hindistan ile enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliklerinin devam ettiğini dile getirdi.

İran’da yaşanan savaşın küresel enerji piyasasında dengeleri etkilediğini vurgulayan Peskov, bu gelişmeler nedeniyle Rus enerji kaynaklarına talebin belirgin şekilde arttığını söyledi. Rusya’nın petrol, doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz konusunda güvenilir bir tedarikçi olduğunu belirten Peskov, mevcut anlaşmalar kapsamında sevkiyatların sürdürüldüğünü kaydetti.

İran ile temaslar sürüyor

Peskov ayrıca İran ile ilişkiler hakkında da konuşarak, iki ülke arasında temasların devam ettiğini belirtti. Kremlin Sözcüsü, “İran ile diyalog halindeyiz ve bu diyaloğu sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.