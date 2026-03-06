Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Merkez Nezaket Okulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler Ramazan ayının anlamını öğrenmek için tekne orucu tuttu. Program kapsamında minikler hem eğlenceli etkinliklere katıldı hem de Ramazan’ın manevi değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Öğretmenleri eşliğinde gün boyunca çeşitli aktiviteler gerçekleştiren çocuklar, belirli bir süre tuttukları tekne orucunu öğle ezanıyla birlikte açtı. Minikler için hazırlanan ikramlarla oruçlarını açan öğrencilerin sevinci ve heyecanı yüzlerine yansıdı.

Miniklerden Anlamlı Deneyim

Etkinlik sayesinde çocuklar sabır, paylaşma ve yardımlaşma gibi Ramazan ayının önemli değerlerini küçük yaşta öğrenme fırsatı buldu. Eğitici ve eğlenceli etkinliklerle desteklenen program, hem öğrenciler hem de öğretmenler için anlamlı anlara sahne oldu.

Başkan Çetin: “Manevi Değerleri Öğrenmeleri Çok Kıymetli”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ertuğrul Çetin, çocukların Ramazan ayının manevi yönünü erken yaşta tanımasının önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve sabrın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir dönemdir. Nezaket Okulumuzda eğitim alan yavrularımızın tekne orucu tutarak bu ayın anlamını öğrenmeleri bizleri son derece mutlu ediyor. Çocuklarımızın hem geleneklerimizi tanıması hem de manevi değerlerimizi küçük yaşta benimsemesi açısından bu tür etkinlikleri çok kıymetli buluyoruz. Tüm çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı Ramazanlar diliyorum.”

Yetkililer, Nezaket Okulu’nda Ramazan ayı boyunca çocukların hem eğlenerek öğrenebileceği hem de değerler eğitimi alabileceği farklı etkinliklerin sürdürüleceğini ifade etti.